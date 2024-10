Festa Offerte Prime: SSD SanDisk da 2TB in super sconto ancora per poche ore

Se vuoi a portata di mano tutti i tuoi file importanti anche nelle tue avventure più estreme, sfrutta questa promozione pazzesca sulla SSD portatile SanDisk Extreme da 2TB! In occasione della Festa delle Offerte Prime, oggi è disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto del 18%.

SSD portatile SanDisk Extreme da 2TB: storage extra sempre con te

La SSD portatile SanDisk Extreme da 2TB è una soluzione di storage extra da avere sempre a portata di mano in qualsiasi occasione.

Innanzitutto si caratterizza per la Tecnologia NVMe che garantisce una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. Questo vuol dire che risulta perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche anche durante le tue avventure più rischiose.

Tra l’altro, questa unità di memoria vanta una resistenza alle cadute da massimo tre metri e un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere quindi potrai portarla con te davvero ovunque senza la minima preoccupazione. Per utilizzarla nel modo più comodo possibile, potrai anche sfruttare il pratico moschettone per agganciarla saldamente al passante o allo zaino per maggiore sicurezza.

Inoltre, la sua capacità di memoria è di ben 2TB quindi tanto grande da poter archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.