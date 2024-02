Festeggia GEOLIER con l'esclusiva fanzine di Rolling Stone (ULTIMI PEZZI)

Geolier, uno dei protagonisti assoluti del Festival di Sanremo – vincitore della serata cover e secondo classificato nella serata finale alle spalle di Angelina Mango – torna al centro della scena grazie all’iconica fanzine di Rolling Stone, venduta e spedita da ePRICE in esclusiva a 3,90 euro.

L’acquisto della fanzine che Rolling Stone Italia ha dedicato a Geolier è anche un modo per festeggiare al meglio l’impresa del cantante rap napoletano nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, dove al televoto ha conquistato un clamoroso 60% di voti.

La fanzine su Geolier di Rolling Stone Italia a soli 3,90 euro su ePRICE

Nella speciale fanzine firmata da Rolling Stone, l’artista rap di Secondigliano si racconta in un dialogo con Raiz degli Almamegretta prima di fare il suo esordio sul palco dell’Ariston. Nelle 16 pagine monografiche della fanzine, inoltre, gli estimatori di Geolier potranno conoscere i 5 album rap che hanno segnato la formazione del 23enne, con i suoi commenti per ciascun album.

A tutto questo si aggiungono poi un commento sul testo del brano portato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, più un racconto del rap a Napoli. Nel corso dell’intervista vi è infine la celebrazione del 41° parallelo che unisce idealmente Napoli a New York.

È importante sottolineare che la fanzine di Rolling Stone Italia su Geolier è venduta in esclusiva su ePRICE. Questo significa che non è in vendita altrove, né su Amazon né in qualunque altro negozio online.

Approfitta della speciale offerta di ePRICE per acquistare la fanzine su Geolier della celeberrima rivista musicale Rolling Stone Italia, in modo da conoscere fino in fondo l’artista più ascoltato in streaming del nostro Paese.

