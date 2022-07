Electronic Arts ha finalmente mostrato il trailer di presentazione di FIFA 23, che include anche qualche scorcio di gameplay. La simulazione calcistica, come ampiamente prevedibile, ha attirato su di sé tutte le attenzioni della stampa videoludica e non, anche perché si tratta dell’ultima iterazione con la storica sigla “FIFA”.

Ma dato che EA SPORTS FC rappresenta il futuro, perché non dovremmo goderci il presente? In tanti avranno pensato la stessa cosa, dato che FIFA 23 in pochissime ore ha scalato la classifica di Amazon conquistando il titolo il videogioco più acquistato. Sì, perché i pre-ordini sono aperti e puoi già assicurarti la tua copia di FIFA 23 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch. L’uscita è fissata per il 30 settembre.

Sarebbe un errore parlare di rivoluzione, anche perché il titolo che ci ha accompagnato durante la stagione calcistica 2021/22 ha basi decisamente solide.

Tuttavia, le novità in FIFA 23 non mancano di certo, a partire dalla tecnologia HyperMotion2, che rende l’esperienza di gioco ancora più realistica: le animazioni sono oltre 6.000 e sono state studiate nuove meccaniche per tiri, punizioni, calci di rigore e calci d’angolo.

Sono state poi confermate le modalità più amate – su tutte FIFA Ultimate Team – e aggiunte numerose squadre di club femminili (è la prima volta nella storia di FIFA). Inoltre, tramite aggiornamenti gratuiti, nel corso della season sarà possibile giocare la FIFA World Cup Qatar 2022 e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.

Nel corso delle prossime settimane EA diffonderà ulteriori notizie, nel frattempo possiamo goderci il trailer di presentazione.

