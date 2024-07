Finalmente è più facile trasferire immagini da Google Foto a iCloud

Oggi Google ha annunciato una novità per gli utenti di Google Photos: è ora possibile trasferire direttamente foto e video su Apple iCloud Photos. Andando quindi a completare l’iniziativa del trasferimento immagini iniziato nel 2021 col percorso inverso: da iCloud a Google Foto. Il trasferimento è ora più facile, ed è una copia. Le foto non vengono cancellate da un servizio una volta passate all’altro.

Eseguire il trasferimento è molto facile, basta andare nella pagina Google Takeout e seguire le istruzioni, nulla di complicato, nessun workaround richiesto.

Il servizio supporta immagini con queste estensioni:

Foto: .jpg, .png, .gif, .webp, .avif and most RAW files. ( Motion Photos, Live Photos e Memorie non sono supportati)

Video: .mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts, and .mts file.

Alcune tipologie di account non possono usufruire del servizio, ovvero account minorenni, account scolastici e account dotati di protezione avanzata. Il servizio, facente parte del programma open source Data Transfer Project, sarà attivo dalla prossima settimana a livello globale.