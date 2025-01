Fire TV Stick 4K Max: tutto lo streaming che vuoi ad un prezzo stracciato (-35%)

È ora di goderti tutto lo streaming che vuoi, anche se a casa hai un vecchio televisore, grazie all’innovativa Fire TV Stick 4K Max! Oggi è disponibile su Amazon a soli 51 euro con un mega sconto del 35%.



Fire TV Stick 4K Max: funzionalità e modalità di utilizzo

La Fire TV Stick 4K Max è un gadget tech innovativo che ti permetterà di goderti tutto lo streaming che vuoi anche se hai un televisore di vecchia generazione.

Innanzitutto offre immagini spettacolari con qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos: in questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e sentirti sempre protagonista dell’azione in ogni momento.

Tra l’altro questo modello di Fire TV Stick supporta la connessione Wi-Fi 6E quindi garantisce una riproduzione in streaming più fluida e senza nessuna interruzione, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo enorme spazio di archiviazione da ben 16 GB di memoria, ovvero il doppio rispetto al modello precedente e agli altri lettori multimediali, così da poter contenere ancora più app, giochi e contenuti scaricati.

Per finire, potrai sfruttare il telecomando incluso con Alexa anche per controllare i dispositivi compatibili, come videocamere, luci e qualsiasi altro dispositivo smart in casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.