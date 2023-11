Fire TV 32" a soli 169 euro! FOLLIA Black Friday di Amazon

TCL 32SF540 è un televisore da 32″ Full HD, HDR e HLG, con un ottimo sistema audio Dolby Audio DTS Virtual: X. E ancora, vanta un ottimo design bezel-less, dotata di Fire TV per accedere facilmente ai contenuti streaming. Bene, oggi la paghi solo 169,90 euro, grazie al Black Friday che ha ribassato il prezzo di partenza ulteriormente, del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Fire Tv TCL 32SF540: le caratteristiche

La Fire Tv TCL 32SF540 presenta straordinarie immagini nitide e in alta qualità: goditi un’esperienza visiva in Full HD con una risoluzione 2 volte migliore rispetto ai normali TV HD, per immagini più nitide e dettagliate. Grazie alla Fire TV integrata, potrai vivere un intrattenimento illimitato con migliaia di app e canali, inclusi Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri. L’audio Dolby offre un audio surround puro, profondo e d’impatto. DTS Virtual: X e DTS-HD riproducono un audio avvolgente, offrendo un’eccellente esperienza di visione.

Dotata di controllo vocale, grazie al quale potrai controllare facilmente il TV con il telecomando vocale con Alexa. Cambia canale, regola il volume, apri le app e molto altro ancora. È inoltre possibile controllare con la tua voce i dispositivi della tua smart home. Tramite Miracast e AirPlay 2 puoi trasmettere i contenuti dai tuoi dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul tuo TV.

