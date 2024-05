Fitbit Ace LTE: il super smartwatch Google per bambini con le specifiche da adulti

Fitbit Ace LTE è il nuovo smartwatch Google dotato di WearOS realizzato per i bambini dai 7 anni in su, in cui tutte le funzioni di monitoraggio sono pensate per invitarli a muoversi e fare movimento, grazie a piccole sfide e challenge nell’ottica di una completa gamification. Ovviamente Fitbit Ace LTE ha come funzioni principale quello di essere un tracker personale, per sapere dove è sempre il bambino.

Monitoraggio e non solo

Fitbit Ace LTE ha una cassa quadrata arrotondata, all’interno della quale è alloggiato uno schermo OLED da 333 PPI protetto da un vetro Gorilla Glass 3. La batteria è da 328 mAh per circa 16 ore di utilizzo tipico che include 5 minuti di gioco l’ora, 10 messaggi, 3 chiamate, 5 controlli della propria posizione, un paio di pagamenti e 4 ore di connessione WiFi.

Sotto il display troviamo una dotazione tecnologica di tutto rispetto: Snapdragon W5/Qualcomm 5100, la stessa di Pixel Watch 2, 2GB of RAM, 32GB of di spazio di archiviazione, microfono e da ultimo una resistenza all’acqua pari a 50 metri.

Fitbit Ace LTE supporta 4G LTE, 802.11 b/g/n Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0, NFC e GPS/GNSS. A livello di sensoristica Fitbit Ace LTE è a tutti gli effetti una versione più semplice, ma non meno efficace di Pixel Watch 2: ha tutto quello che serve, a parte dal monitoraggio cardiaco, ma non ha il cosiddetto “health sensor” in quanto dedicato a che ha più di 22 anni.

Il vero punto di forza di questo smartwatch è la gamification, ovvero come spingere i bambini a muoversi giocando.

Per giocare i bambini devono muoversi, non sedersi sul divano con l’orologio in mano. Ad esempio, potrebbe succedere che non è possibile giocare il livello seguente fino a quando non si è fatto una certa attività. Completando i task e le attività giornalieri i bambini guadagno dei ticket che servono per personalizzare l’hub centrale dell’orologio, come se ci trovassimo in una sorta di versione WearOs di Animal Crossing. I giochi sono tanti, sviluppati con Unity, e ovviamente il loro accesso può essere limitato dai genitori in fasce orarie precise, magari quando il bambino è a scuola.

Fitbit Ace LTE può mandare e ricevere messaggi, fare e ricevere chiamate da un massimo di 20 c0ntatti registrati. Le posizioni che vengono registrate sullo swartwatch possono essere consultate dai genitori entro un massimo di 24 ore, ovviamente per una questione di sicurezza e privacy. Fitbit Ace LTE arriverà sul mercato americano il 5 giugno, ad un prezzo lancio di 229.95 dollari.