Follia Black Friday Amazon: Apple Watch SE al prezzo più basso di sempre

Parliamo dell'Apple Watch SE (2ª gen.)



Apple Watch SE (2ª gen.): specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch SE (2ª gen.) è un piccolo gioiellino della tecnologia che oggi puoi portare a casa al suo prezzo minimo storico.

Innanzitutto questo modello sfrutta watchOS 11 per rendere qualsiasi operazione più efficiente ed affidabile che mai, così da offrirti tutto l’essenziale sia per rimanere in forma che per restare in contatto con il mondo.

In più ti permette di avere sempre sotto controllo la tua salute con funzionalità all’avanguardia: ad esempio potrai ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Anche la sicurezza è sempre garantita in qualsiasi momento: è possibile chiamare aiuto quando serve con “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze. In più, sfruttando la modaità “Tutto bene” puoi avvisare in automatico una persona cara quando arrivi a destinazione.

Un’altra specifica importante è la sua compatibilità con tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple: è possibile utilizzare lo smartwatch per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per trova in un attimo i tuoi dispositivi, o per pagare in sicurezza grazie ad Apple Pay.

