Follia Black Friday Amazon: Running Watch Polar Pacer scontatissimo al -42%

Ecco per te uno dei migliori smartwatch in commercio che possono sostenerti anche negli allenamenti più duri e che oggi puoi acquistare ad un prezzo eccezionalmente stracciato! Parliamo del Running Watch con GPS Polar Pacer, al momento disponibile su Amazon a soli 139 euro con un mega sconto Black Friday del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Running Watch con GPS Polar Pacer: specifiche tecniche e funzionalità

Il Running Watch con GPS Polar Pacer è lo smartwatch top di gamma nel suo genere, ed oggi puoi portarlo a casa ad un prezzo scontatissimo in occasione della Settimana del Black Friday.

Questo dispositivo offre tutte le funzioni utili per chi vuole iniziare a correre o per chi è un runner appassionato: avrai a disposizione ogni volta informazioni su tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l’allenamento, sonno e recupero.

Inoltre, ti offre un’analisi accurata del recupero richiesto grazie ad una guida personalizzata e ad un feedback con monitoraggio dello sforzo e carico cardiaco nel breve e lungo periodo. Tra l’altro, dispone di un segnale GPS precisissimo ch rileva ogni tratto ed ogni curva del tuo percorso.

Per finire, l’orologio vanta un Display MIP (memory-in-pixel) ad alto contrasto che riflette i colori in modo da rilasciare la massima leggibilità dei dati anche sotto la luce diretta del sole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.