Follia Samsung alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: questi smartphone sono regalati

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, Samsung ha da offrire una vasta selezione di modelli adatti a diverse esigenze e budget. Dagli smartphone di punta della serie Galaxy S, come il Galaxy S24, con caratteristiche all’avanguardia come fotocamere potenti, schermi di alta qualità e prestazioni straordinarie, ai dispositivi di fascia media come la serie Galaxy A, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con funzionalità avanzate come batterie a lunga durata, ampi display e fotocamere versatili.

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Il device combina poi un design morbido al tocco e colori delicati Black, White e Blue, per uno stile unico e caratterizzato da linee affusolate che favoriscono una presa confortevole e facilitano l’utilizzo del dispositivo.

Anche il Samsung Galaxy A14 5G, il suo nuovo smartphone dell’azienda coreana pensato per rendere disponibile la tecnologia innovativa a prezzi accessibili a un sempre maggior numero di persone è in offerta su Amazon. Quello che viene considerato uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio è infatti disponibile al prezzo di 132€, incluse le spedizioni con Prime, grazie allo sconto del 41%.

Il Samsung Galaxy A52s 5G con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, di colore Awesome Black, in questo istante è disponibile su Amazon a soli 344€. Un prezzo ultra basso grazie ad Amazon, con più di centottanta euro circa di sconto, praticamente al minimo storico, per uno degli smartphone top del momento nei gusti del pubblico. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Il Samsung Galaxy A53 5G vanta un display da urlo che grazie alla tecnologia FHD+, permette di guardare i tuoi contenuti in maniera incredibilmente chiara e nitida, mentre la funzione Real Smooth mantiene stabile l’immagine quando giochi o scorri lo schermo. Inoltre ha una batteria da 5.000mAh che ti consente di continuare a fare quello che stai facendo per ore e ore. Insomma, uno smartphone di tutto rispetto che oggi tra l’altro ti costa appena 235 euro anziché 469€, grazie allo sconto presente su Amazon.

Il Samsung Galaxy A54 5G è un dispositivo versatile e potente che offre una gamma di funzionalità avanzate e una connettività di ultima generazione. Il dispositivo è sbloccato e privo di branding, il che significa che è compatibile con la maggior parte dei fornitori di servizi mobili e offre la flessibilità di scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze.

Il Samsung Galaxy S24 5G è il nuovo gioiello tecnologico che offre una combinazione di prestazioni potenti e design elegante. Con un display da 6,2 pollici S921 e una memoria interna da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, questo smartphone ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza mobile senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.