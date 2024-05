PREZZO MICROSCOPICO su eBay per Redmi Note 13 Pro con questo CODICE COUPON

Se ami il mondo Android e vorresti stringere tra le mani uno smartphone bello, potente e con un comparto fotografico da urlo, il tutto senza spendere una cifra troppo impegnativa, questa offerta di eBay sul Redmi Note 13 Pro è fatta apposta per te.

Infatti, inserendo il codice coupon “PIT10PERTE2024” in fase di acquisto, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 209€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 4 giorni.

Redmi Note 13 Pro è in caduta libera su eBay a un prezzo molto conveniente: occasione shock

Sebbene il prezzo di vendita sia fondamentalmente quello di un qualunque budget phone Android, devi sapere che Redmi Note 13 Pro è un device che non ha nulla da invidiare agli smartphone da 5-600€. Oltre al design dal forte sapore premium e l’utilizzo di materiali impermeabili agli schizzi e alla polvere, il device a marchio Redmi monta un eccellente pannello AMOLED da 120Hz ideale per guardare video fluidissimi e sempre ad altissima risoluzione.

Il potente processore octa-core MediaTek è sempre a tua disposizione per avviare tutte le app che vuoi in un istante, merito degli 8GB di RAM a bordo, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per un giorno intero – la ricarica a 67W ti garantisce il 100% di carica dopo appena 45 minuti. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un comparto fotografico di alto livello con un sensore principale da ben 200MP con OIS.

Sarebbe davvero da sciocchi lasciarsi scappare questa occasione su eBay per acquistare il fantastico mediogamma a marchio Redmi, oggi in vendita ad appena 209€ grazie al codice coupon esclusivi “PIT10PERTE2024”.