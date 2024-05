8GB di RAM + 128GB di ROM: lo smartphone SUPER EFFICIENTE tuo ad una SPESA MINIMA

Sei alla ricerca di un cellulare nuovo ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo la soluzione per te! Oggi il OnePlus 10T 5G è disponibile su Amazon a soli 345 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è irripetibile!

Tutte le specifiche tecniche del OnePlus 10T

Il OnePlus 10T sfrutta la piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1 che è la più veloce di sempre e ti mette nelle mani il top in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA x4 più veloce.

È dotato di un sistema con tripla fotocamera da 50MP e un sensore premium IMX766 con OIS per caratteristiche di nitidezza e stabilità ineguagliabili oltre a velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura.

La frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz più l’HDR10+ sempre attivo e il colore a 10 bit ti dà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore. In questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora.

Lo smartphone dispone di 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive per un multitasking senza compromessi. Esegue fino a 30 app scorrevolmente nel background. In più scopri il gaming più estremo e irresistibile di sempre con GPA Frame Stabilizer e GLC (Controllo carico GPU) del nostro motore gaming HyperBoost.

