Football Manager 25 cancellato: le motivazioni di Sports Interactive

Sports Interactive ha annunciato la definitiva cancellazione dello sviluppo di Football Manager 25, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazioni calcistiche che era previsto per marzo 2025. La software house ha preso questa decisione a causa di insormontabili problemi tecnici che hanno impedito di raggiungere gli standard qualitativi prefissati.

Le difficoltà tecniche incontrate durante lo sviluppo si sono rivelate più gravi del previsto, costringendo inizialmente a posticipare il lancio da novembre 2024 a marzo 2025. Tuttavia, con l’avvicinarsi della nuova scadenza, è diventato evidente che neanche questo tempo aggiuntivo sarebbe stato sufficiente per completare il videogioco in modo soddisfacente.

Il team di sviluppo ha dichiarato che, nonostante i progressi in alcune aree, l’esperienza complessiva e l’interfaccia utente non hanno raggiunto il livello di eccellenza che i fan si aspettano dalla serie. Per questo motivo, la software house ha scelto di non compromettere la propria reputazione pubblicando un prodotto non all’altezza delle aspettative.

Per quanto riguarda i giocatori che avevano già effettuato il pre-ordine, è stato predisposto un sistema di rimborsi automatici tramite i rivenditori ufficiali SEGA. Gli utenti sono invitati a contattare i punti vendita per verificare lo stato della procedura.

Nonostante questa battuta d’arresto, Sports Interactive ha confermato l’intenzione di concentrarsi su futuri progetti, promettendo di mantenere gli elevati standard che hanno reso Football Manager un punto di riferimento nel mondo delle simulazioni calcistiche.