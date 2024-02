Forno a microonde Samsung da 23 litri e 800W a soli 111€ (MediaWorld In Coppia Conviene)

Il forno a microonde Cottura Essenziale di Samsung, con capacità da 23 litri e potenza da 800W, è in offerta a 111,99 euro nell’ambito della nuova promozione MediaWorld In Coppia Conviene, grazie alla quale acquistando 2 prodotti si ottiene il 10% di sconto sul meno caro.

La cottura in modo uniforme, la tecnologia Quick Defrost e la cottura automatica sono le caratteristiche chiave del forno a microonde Samsung in offerta, tra i migliori nella fascia economica. Rispetto al prezzo consigliato di 159 euro (lo stesso a cui si trova attualmente sul Samsung Shop Online), il risparmio è di 48 euro.

Forno a microonde Samsung: risparmia 48 euro subito sul sito di MediaWorld

La funzionalità Quick Defrost è uno dei fiori all’occhiello del forno a microonde Cottura Essenziale del marchio Samsung. Grazie a questa tecnologia, il forno riesce a scongelare i cibi in modo uniforme e nel più breve tempo possibile: il merito è di un algoritmo automatico che va a calcolare dopo pochi secondi il tempo corretto di scongelamento per i cibi più comuni (fino a 5 tipologie ndr).

Un’ulteriore funzionalità che aiuta a velocizzare i tempi di cottura ha per oggetto le ricette preimpostate. In questo modo la preparazione dei propri piatti preferiti diventa non solo più veloce ma anche più semplice.

L’ultima chicca da segnalare è la funzione di deodorizzazione, grazie alla quale l’aria viene espulsa dall’interno andando così ad eliminare gli odori sgradevoli. Ciò permette di avere sempre cibi deliziosi e dal sapore fresco.

Cottura Essenziale, il forno a microonde Samsung da 23 litri, è in offerta a soli 111 euro sul sito mediaworld.it, con tanto di consegna gratuita al proprio domicilio.

