Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: un leak svela le nuove skin in arrivo

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’arrivo della Stagione 1 del Capitolo 6 di Fortnite. Il rilascio dovrebbe avvenire il prossimo 1° dicembre, con i server che andranno offline per qualche ora così da integrare tutte le novità volute da Epic Games. E saranno parecchie, come ormai di consueto accade ogni volta che si passa ad un nuovo Capitolo della saga.

Oltre alle armi, alla mappa e alle meccaniche di gioco, c’è un aspetto in particolare che fa gola ai milioni di gamer che giocano ogni giorno al Battle Royale: le skin. Per la sfortuna di Epic Games, nelle scorse ore è emerso un enorme leak con alcune delle principali novità che si potranno trovare nello shop e nel Pass Battaglia non appena l’ultima season verrà resa disponibile.

Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: tutte le nuove skin scoperte

Diversi leaker ed insider sono riusciti a metter mano in anteprima a quello che può essere definito come un leak attendibile al 99,9%. Si tratta infatti di un’immagine promozionale del Capitolo 6 Stagione 1 di Fortnite, sfuggito dalle mani di Epic Games per errore e finito in pasto alla community.

In primo piano ci sono alcune delle tantissime skin che verranno introdotte per tutti i giocatori, sia a pagamento che ottenibili tramite il superamento di determinate sfide e obiettivi. Ci sarà un focus particolare sullo stile orientale, grazie alla presenza di un felino guerriero, di un samurai e di una shinobi.

Ma non solo, perché l’attenzione degli appassionati si è subito rivolta verso altri due personaggi: Bay-Max e Godzilla. Considerando che sono state utilizzate entrambe nell’immagine promozionale della nuova season, tutto lascia pensare che si potranno riscattare tramite il Battle Pass. Un altra indiscrezione svela che potrebbero esserci maschere e una katana come nuova arma. Non sarebbe nulla di strano, considerando che pare ormai certo che la nuova stagione avrà forti influenze dal mondo orientale.