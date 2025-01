Friggitrice ad aria 13-in-1 Philips a meno di 80€: occasione esclusiva Amazon

Rivoluziona la tua cucina con un elettrodomestico del quale non potrai più fare a meno! Parliamo della Friggitrice ad aria 13-in-1 Philips Airfryer 3000, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, gli articoli a disposizione potrebbero terminare da un momento all’altro!

Friggitrice ad aria 13-in-1 Philips Airfryer 3000: le modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria 13-in-1 Philips Airfryer 3000 è un vero e proprio gioiellino che non può assolutamente mancare nella tua cucina.

Si contraddistingue dagli altri modelli per la sua tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” che crea una circolazione ottimale dell’aria calda: in questo modo potrai preparare cibi croccanti all’estetno e teneri all’interno senza l’utilizzio di olio.

Anche i costi in bolletta saranno molto ridotti in quanto questo dispositivo è in grado di cucinare fino al 50% più velocemente e risparmiare fino al 70% di energia rispetto ad un forno tradizionale.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche per i meno esperti in cucina grazie ad un display LED su cui impostare la temperatura e i tempi di cottura in base alle tue esigenze. Hai a disposizione anche diverse modalità preimpostate che ti permettono non solo di friggere, ma anche di cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare.

Infine, la manutenzione è semplicissima in quanto tutti i componenti del dispositivo sono rimovibili e lavabili anche in lavastoviglie.

