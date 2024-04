Friggitrice ad Aria 5-IN-1 in DOPPIO SCONTO: oggi la paghi POCHISSIMO

Sei prontoo a rivoluzionare il tuo modo di cucinare? Approfitta subito della mega promozione Amazon sulla Friggitrice ad Aria 5-in-1 Aigostar Cube! Oggi è disponibile a soli 71 euro grazie ad un mega sconto del 36% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo doppio sconto è davvero eccezionale, non fartelo scappare!

Friggitrice ad Aria 5-in-1 Aigostar Cube: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria 5-in-1 Aigostar Cube rappresenta un vero e proprio must-have in cucina per preparare piatti sani e gustosi allo stesso tempo.

È dotata di un cestello antiaderente extra large con maniglia di assemblaggio rimovibile, in modo che il piatto esterno possa essere utilizzato come forno in modo indipendente. Anche lo stoccaggio del cavo e il design quadrato consentono una maggiore capacità di cottura, che può fornire spazio sufficiente per 6-10 persone contemporaneamente.

Attraverso il pannello LED one touch è possibile optare tra 7 programmi impostati: torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce. Basterà scegliere il preset con 1 semplice tocco sul display. È inoltre possibile impostare la temperatura di cottura (80—200°°gradi centigradi)/ tempo (0-60min) e mantenere caldo.

Questo modello utilizza fino all’85% in meno di grassi rispetto agli alimenti tradizionalmente fritti pur mantenendo lo stesso gusto delizioso ed un valore nutrizionale più elevato.

La modalità di utilizzo è facilissima e sicura: il dispositivo ha piedini antiscivolo e una maniglia al tocco freddo rimovibile che rendono più facile da usarla. Si può prendere il cesto di frittura per vedere la cottura del in qualsiasi momento, e la funzione di memoria può aiutare a continuare il processo originale quando si rimette il cesto.

