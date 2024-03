Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL OFFERTA ESPLOSIVA su Amazon

Porta la versatilità e la salute nella tua cucina con l’Airy Fryer XXL di Ariete, una friggitrice ad aria innovativa progettata per cucinare in modo veloce, senza grassi e senza odori sgradevoli. Con una potenza di 1800 W e un’impressionante capacità di 5,5 litri, questa friggitrice è pronta a soddisfare le esigenze di cucina più esigenti. Un prezioso alleato in cucina per preparare dei piatti gustosi e senza perdere tempo, che oggi ti costa solo 79€ su Amazon, grazie all’offerta che te la fa anche avere a casa gratis con i servizi Prime.

Friggi senza odori con la friggitrice Airy Fryer XXL di Ariete

L’Ariete Airy Fryer XXL utilizza l’aria ad alta temperatura per cuocere i tuoi cibi preferiti in modo veloce e sano. La circolazione interna dell’aria impedisce la fuoriuscita di fumo e odori sgradevoli, garantendo una cucina pulita e un ambiente fresco durante la preparazione dei tuoi pasti. Grazie alle sue innovative funzioni, questa friggitrice offre una versatilità senza limiti.

Puoi cuocere più quantità di un singolo alimento, preparare più pietanze diverse contemporaneamente o sincronizzare la cottura oltre a sfruttare adeguatamente i sette programmi predisposti per aiutarti a cucinare i tuoi piatti preferiti. La tua creatività culinaria non avrà limiti.

Con l’opzione di impostare la temperatura e il timer separatamente per ogni cestello, hai il controllo completo sulla cottura. Anche se stai preparando due pietanze diverse, ognuna sarà perfettamente cotta e pronta nello stesso momento, soddisfacendo i gusti di ogni palato.

In definitiva, l’Airy Fryer è un ottimo alleato per la tua cucina: offre prestazioni avanzate e opzioni di cottura personalizzate senza sforzo. Con la sua capacità, funzioni innovative e la capacità di friggere senza odori, questa friggitrice in offerta su Amazon semplifica la tua esperienza culinaria e ti consente di preparare pasti sani e deliziosi con facilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.