LG 27GR75Q, il monitor gaming dalle prestazioni esagerate finalmente con un super sconto!

LG 27GR75Q è un monitor gaming dalle caratteristiche elevate pensato per soddisfare al massimo i giocatori più esigenti e appassionati. Quella tipologia di giocatori che vogliono solo il meglio e non scendono a compromessi tra prestazioni e dettaglio nei loro giochi. Per questi giocatori ci vuole quindi un monitor che esalta sia la qualità dell’immagine che la fluidità, per una resa visiva globale senza paragoni. LG 27GR75Q costa 277,69 euro, ma grazie a questa offerta a tempo Amazon possiamo acquistarlo con un ricco sconto del 17%, che scendere il prezzo sino a 239,99 euro! Davvero una bella offerta per un monitor da gaming dalle prestazioni esagerate! Occasione unica, impossibile non acquistarlo a questa cifra!

Solo il meglio

Per capire come LG 27GR75Q sia un monitor d’eccellenza basta semplicemente dare uno sguardo alle sue prestazioni. Nel dettaglio troviamo:

27 pollici

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 Milioni di Colori – sRGB 99%)

Supporto HDR 10

Risoluzione QHD, ovvero 2560×1440

Tempo di risposta 1ms

Refresh rate 165 hZ

Supporto NVIDIA G-Sync Compatibile e AMD FreeSync Premium

Connessioni: 2x HMDI 2.0 (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4, Uscita Audio

LG 27GR75Q garantisce immagini di grande dettaglio, immerse nel massimo in termini di luminosità, fluidità e palette cromatica! Inoltre, oltre ad essere estremamente versatile potendolo ruotare di 90°, è anche bello da vedere visto che il design con cornici sottili esalta la visione a tutto schermo! Se insomma il vostro PC da gaming ha tutte le caratteristiche al posto giusto, questo è il display da comprare. Eccellente in ogni settore, davvero una bomba per veri Pro! L’eccellenza è anche nel prezzo, che grazie al super sconto Amazon MENO 17% ci permette di acquistarlo con un bel taglio di prezzo pari a 48 euro! Davvero niente male!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.