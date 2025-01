Friggitrice ad Aria Cecotec a mini prezzo: la porti a casa a soli 34€

L’obiettivo del nuovo anno è rimetterti in forma con un’alimentazione sana? La soluzione adatta a te è la Friggitrice ad Aria Cecotec, oggi disponibile su Amazon a soli 34 euro con uno sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, ad un prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad Aria Cecotec: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Cecotec è un must-have in cucina che ti permette di preparare qualsiasi tipologia di piatto in maniera salutare e gustosa allo stesso tempo.

Grazie alla circolazione dell’aria calda all’interno del dispositivo e alla suo fuoriuscita dai fori posteriori è possibile cucinare ricette di ogni tipo senza il minimo consumo di olio: in questo modo i cibi risulteranno croccanti all’esterno e morbidi all’interno con un apporto calorico davvero minimo.

Allo stesso tempo il cestello ha una capacità da ben 2,5 litri così potrai cucinare tranquillamente per due persone in contemporanea. In più l’elettrodomestico ha una potenza da 1200 W di potenza per poter cucinare rapidamente tutti i piatti ed ottimizzare i tempi anche di pranzi e cene numerose.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie a sei modalità preconfigurate che stabiliscono il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibo. Inoltre è dotata di un termostato per regolare la temperatura da 80 ° C a 200 ºC, ed ha un tempo regolabile da 0 a 60 minuti.

Oggi la Friggitrice ad Aria Cecotec è disponibile su Amazon a soli 34 euro con uno sconto del 12%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, ad un prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.