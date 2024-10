Friggitrice ad aria con 9 programmi di cottura a meno di metà prezzo

Hai deciso di seguire un regime alimentare più equilibrato e salutare? Allora devi per forza procurarti la Friggitrice ad aria Haier Serie 5, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 55%.



Friggitrice ad aria Haier Serie 5: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Haier Serie 5 rivoluzionerà completamente il tuo modo di cucinare grazie ad una serie di funzionalità davvero innovative.

La tecnologia avanzata della circolazione del calore permette di cuocere qualsiasi tipologia di alimento in modo impeccabile, rendendolo croccante all’esterno e morbido all’interno senza l’utilizzo di olio,

In più, la modalità di utilizzo del dispositivo è particolarmente semplice anche per chi è alle prime armi in cucina grazie alle nove modalità di cottura preimpostate ovvero cuoci, arrostisci, griglia, scongela, riscalda, cuoci lentamente o prepara il tuo yogurt preferito.

Inoltre, grazie alla finestra in vetro, potrai monitorare facilmente l’avanzamento della cottura del tuo piatto, evitando la dispersione di calore. Allo stesso tempo, è possibile controllare in un attimo la temperatura e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze passando dai 40° per preparare lo yogurt fino ai 200° per patatine croccanti e fritture.

Un’altra caratteristica importante della macchina è la sua enorme capienza pari a 7 litri che è abbastanza grande per cucinare porzioni per un massimo di quattro persone.

