Friggitrice ad aria con capacità EXTRA-LARGE in offerta a 79,99€ su Amazon

La friggitrice ad aria di Acekool richiede fino all’85% di olio in meno, così da poter gustare i cibi fritti con molti meno grassi rispetto al passato. Uno dei suoi principali punti di forza è però la capacità XL, grazie alla quale puoi preparare contemporaneamente tutte le pietanze che desideri fino ad un massimo di 8 persone. Oggi la puoi acquistare in offerta su Amazon a 79,99 euro, grazie al coupon da 20 euro in omaggio. Per usufruire dello sconto non devi far altro che aggiungere il segno di spunta accanto alla voce “Applica coupon 20€”.

Friggitrice ad aria Acekool con coupon da 20€ in omaggio su Amazon

Di solito le friggitrici ad aria che costano meno di 100 euro hanno una capacità massima per 4/6 persone. Ecco perché la capacità extra-large della friggitrice ad aria Acekool è davvero sorprendente, così come il suo prezzo. Vero, anche sul sito ufficiale costa 99,99 dollari, ma Amazon ti regala un coupon del valore di 20 euro che fa tutta la differenza di questo mondo.

Oltre a essere facile da pulire, la friggitrice ad aria XL ti permette di controllare la temperatura in maniera semplice e chiara grazie all’intuitivo touchscreen digitale. In più puoi sfruttare anche la tecnologia del sensore NTC per regolare in automatico la temperatura, così da cuocere i pasti in modo uniforme.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sulla friggitrice ad aria Acekool per beneficiare di un coupon omaggio del valore di 20 euro. E se sei cliente Prime non paghi nulla per la spedizione.

