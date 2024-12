Friggitrice ad Aria Moulinex a meno di metà prezzo (e arriva prima di Natale!)

A Natale vuoi regalare qualcosa di speciale ad amici o parenti appassionati di cucina? Su Amazon oggi hai a disposizione un’idea eccezionale! Si tratta della Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry Max, oggi disponibile a soli 69 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Un’opportunità così conveniente è davvero più unica che rara!

Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry Max: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry Max è un vero must-have in cucina che permette di preparare qualsiasi pietanza in modo gustoso e salutare, senza il minimo utilizzo di olio.

Una delle sue specifiche più importanti è sicuramente l’enorme capacità di 5 litri che consente la preparazione di piatti anche per sei persone, quindi è perfetta sia per le famiglie numerose che per le occasioni speciali con gli ospiti.

La modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto dispone di un intuitivo schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo per scegliere la temperatura e la tempistica di cottura. Inoltre il cestello è antiaderente e lavabile in lavastoviglie quindi la manutenzione risulta essere davvero veloce e senza stress.

Allo stesso tempo, questo dispositivo è perfetto anche per i principianti in cucine grazie ai suoi 10 programmi di cottura preimpostati che ti supportano della preparazione di tantissime ricette: Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon.

