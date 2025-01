Friggitrice ad aria multifunzionale a meno di 60€: applica il doppio sconto Amazon

In occasione del nuovo anno vuoi cominciare a seguire un regime alimentare più sano ed equilibrato? Fatti aiutare dalla Friggitrice ad Aria Calda Innsky, oggi disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto del 17% ed un ulteriore coupon di 27 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ma non perdere tempo, una doppia offerta del genere è davvero irripetibile e gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Friggitrice ad Aria Calda Innsky: come sfruttarla al meglio

La Friggitrice ad Aria Calda Innsky è un piccolo gioiellino della tecnologia in grado di rivoluzionare completamente la tua cucina.

In primis il suo potente sistema di riscaldamento ad aria da 1500 W genera rapidamente una circolazione del flusso d’aria a 360°, mantenendo un livello di rumore di cottura inferiore a 50 dB. Queste caratteristiche ti permettono di preparare qualsiasi pietanza in modo salutare e gustoso allo stesso tempo, con risultati croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

Inoltre il suo cestello ha una capacità enorme da 6 litri, quindi è ideale per cucinare pasti per tutta la famiglia o per cene dai tanti invitati. Per di più vanta un design quadrato che si adatta a qualsiasi tipologia di arredamento e grazie al quale puoi risparmiare più spazio sul tavolo.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie ad un preset one-touch con il quale è possibile personalizzare la cottura con una finitura croccante in pochi minuti. Per finire, oltre a friggere ad aria, potrai sfruttare il dispositivo anche per arrostire, cuocere al forno, grigliare, riscaldare e disidratare.

