Friggitrice ad aria multifunzionale Moulinex a soli 69€ con il coupon Amazon

È ora di rivoluzionare la tua cucina con un elettrodomestico che è ormai un must-have in casa! Parliamo della Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, al momento disponibile su Amazon a soli 69 euro con un coupon di sconto di 20 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe: tutte le modalità di utilizzo e le funzionalità

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è un elettrodomestico che è ormai diventato un vero e proprio must-have in tutte le cucine.

Questo gioiellino permette di ottenere risultati croccanti e dorati senza olio, e quindi con il 99% in meno di grassi aggiunti, grazia alla circolazione di aria calda all’interno del cestello. Inoltre si caratterizza per un design in acciaio inossidabile per una durata maggiore e una facilità di pulizia senza rivali.

La sua caratteristica di spicco è la multifunzionalità elevatissima che consente non solo di friggere, ma anche di arrostire, grigliare e cuocere con facilità qualsiasi tipologia di alimento, che si tratti di pezzi di pollo croccanti, muffin, patatine fritte, gamberetti saporiti e così via.

La modalità di utilizzo è ideale anche per i principianti grazie ad una regolazione accurata della temperatura da 80°C a 200°C che permette di ottenere risultati sempre impeccabili. In più è possibile scegliere tra 8 modalità preimpostate per realizzare piatti gustosi in un attimo.

