Friggitrice ad Aria: oggi la puoi ACQUISTARE con lo SCONTO di Amazon

Se vuoi cuocere il tuo cibo in maniera alternativa avrai certamente bisogno di uno strumento adatto che soddisfi tutte le tue esigenze. Oggi su Amazon troviamo con un eccellente sconto la friggitrice ad aria di Aigostar, acquistabile ancora per poche ore a un ottimo prezzo: 67,66€ anziché 99,99€. Approfitta subito dell’offerta prima che scompaia!

Friggitrice ad Aria: acquistala oggi con questo ottimo sconto su Amazon

Questa nuova friggitrice ad aria ha un design particolare, con una finestra di visualizzazione trasparente particolarmente adatta ai principianti in cucina, ottima per preparare dei cibi davvero deliziosi Potrai controllare lo stato di cottura dei piatti mediante la finestra di visualizzazione in ogni momento. Il cestello all’interno è del tutto rimovibile e molto semplice da pulire all’interno della lavastoviglie.

La friggitrice di Aigostar ha una capacità molto grande di 8 litri, ha una struttura molto compatta, dispone di un rivestimento antiaderente per uso alimentare e offre una potenza particolarmente elevata di 1700W. Riesce a preparare cibo per ben 8 persone in pochissimo tempo; dunque, anche se hai tanti ospiti a cena o una famiglia numerosa, non dovrai preoccuparti con questo prodotto.

Questo prodotto fa uso della tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360°C per drenare il grasso del cibo in eccesso sul fondo del cestello, riducendo il grasso dell’80% e fornendo un sapore unico ai tuoi cibi ogni volta che lo utilizzi. Acquista ora questa straordinaria friggitrice ad aria su Amazon: solo per oggi la trovi sulla piattaforma di e-commerce con lo sconto del 32%, con un prezzo finale fissato a 67,66€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.