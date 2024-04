Fuori Tutto per la casa! Piccoli elettrodomestici in super sconto!

Amazon ha deciso di proporre degli sconti interessanti e decisamente validi su piccoli elettrodomestici per la cucina e la casa in generale. Sono offerte perfette per chi ha bisogno di una sostituzione o vuole comprare qualcosa di nuovo. Si parte da uno sconto minimo MENO 15% per arrivare anche ad un quasi metà prezzo MENO 48%! Si risparmia tanto, nell’ottica sempre di migliorare il nostro parco elettrodomestici senza spendere una fortuna.

Vediamo nel dettaglio cosa propongono oggi i ragazzi di Amazon!

Cecotec Griglia Elettrica MENO 40%, da 38 euro a 22,90

Griglia elettrica con potenza di 750 W e apertura super comoda a 180°. Molto facile da pulire grazie al rivestimento in pietra RockStone. Ampia superficie di cottura di 23 x 14,5 cm. Grigliate maxi assicurate, il prezzo è davvero spettacolare solo 22,90 euro.

BRITA Bottiglia filtrante per acqua MENO 48%

Brita è una bottiglia per l’acqua filtrante, di 1,3 litri, dotata di carboni attivi che riducono nell’acqua di rubinetto cloro e sostanze che possono alterare il sapore. Il filtraggio si ottiene mediante il disco filtrante MicroDisc che lavora su particelle maggiori di 30 µm, andando a colpire anche pesticidi e erbicidi. Super sconto MENO 48%, solo 13 euro invece che 25 euro!

Macchina Nespresso Inissia, 100 euro invece che 144… e 100 cialde in omaggio!

Macchina Nespresso Inissia è, senza paura di smentita, un’offerta clamorosa! Piccola, compatta, leggera, facile da usare e da pulire. Tutto come da manuale Nespresso quindi! Bonus da non sottovalutare ci sono anche 100 cialde in omaggio con una selezione tra Arpeggio, Roma e Livanto, Ristretto, Venezia e Napoli. Super prezzo con super sconto MENO 44 euro!

Aspirapolvere senza sacco Bosch MENO 30% sul prezzo medio!

Qualità Bosch senza compromessi: Tecnologia Power AirCycle: per una pulizia più efficace grazie alla tripla circolazione del dell’aria e filtro igienico UltraAllergy, zero problemi di allergia quindi. Super facile da pulire: il contenitore della polvere è facilmente rimovibile con il semplice tocco di un pulsante e senza sporcare.

Ferro da Stiro Verticale Russell Hobbs MENO 28%

Chi non ama stirare o chi vuole rendere sempre in forma abiti già indossati, dandogli “un rinfrescata” con questo ferro da stiro verticale ha la soluzione perfetta! La piastra in ceramica riscaldata è pronta all’uso in 45 secondi e garantisce un flusso di vapore di 30g. Inoltre uccide il 99,9% dei batteri in 60 secondi e riduce gli odori grazie alla vaporizzazione di fragranze personalizzate. Prezzo spettacolare: 32,95 euro invece che 45,95 euro!

Piccoli prezzi per piccoli elettrodomestici e strumenti dalla grande utilità in casa. Se li stavate cercando li avete trovati, se non ci stavate pensando… ecco cosa comprare di super utile spendendo davvero poco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.