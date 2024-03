Galaxy Book4 a partire da 1.134€: scopri come risparmiare fino a 965€ sul Samsung Shop Online

Il nuovo Galaxy Book4 è in offerta a partire da 1.134 euro sul Samsung Shop Online, il sito ufficiale del colosso di Seul. Questo grazie alla valutazione fino a 965 euro dell’usato: l’importo massimo è riconosciuto ai possessori di Galaxy S23 Ultra da 512 GB usato in ottime condizioni che acquistano il modello Ultra.

Book4, disponibile nelle versioni Pro e Ulta, è il nuovo notebook ultraportatile di Samsung che offre prestazioni elevate e una connettività senza limiti, progettato per ridefinire l’esperienza utente.con il PC. L’offerta attiva sul sito samsung.com è valida per tutti coloro che acquisteranno il computer entro il 15 marzo.

Galaxy Book4: le altre promozioni attive sul Samsung Shop Online

L’acquisto del Galaxy Book4 di Samsung sullo store ufficiale permette di accedere anche ad altre promozioni. Tutti gli utenti che acquisteranno il nuovo PC della casa asiatica entro il 31 marzo avranno diritto al 50% di sconto sugli accessori, al 30% di sconto su auricolari Buds, smartwatch e tablet, oltre che al 20% di sconto sui monitor da Gaming.

Per ottenere la valutazione fino a un massimo di 965 euro, al momento del check-out seleziona l’opzione Galaxy Now, dopodiché indica il modello del dispositivo che intendi far valutare e il suo IMEI (o codice seriale). Con la somma calcolata in fase di prevalutazione otterrai da subito una riduzione del prezzo di acquisto.

Completato l’ordine, dovrai spedire il tuo dispositivo usato a CTDI per richiederne la valutazione. Sia in caso di valutazione positiva che di esito negativo, l’acquisto del Galaxy resta valido: se la valutazione dovesse essere inferiore alla prevalutazione, ti verrà addebitata la differenza tra la prevalutazione e la valutazione stessa accettata; in caso di tuo rifiuto, riavrai il tuo dispositivo usato e riceverai al tempo stesso un addebito sulla carta usata per il pagamento del PC pari all’intero valore della prevalutazione.

L’offerta sul nuovo Galaxy Book4 è disponibile a questa pagina del sito ufficiale samsung.com.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.