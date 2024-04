Galaxy S24 al MINIMO STORICO: con il codice lo paghi solo 649€

Hai bisogno di un nuovo smartphone con cui sostituire il tuo modello ormai consumato dagli anni? Non ti preoccupare, in questo caso ti corre in aiuto Amazon proponendoti l’ottimo Samsung Galaxy S24 in offerta a soli 799 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al codice sconto da 150 euro applicato al checkout, avrai la possibilità di pagarlo solo 649 euro, risparmiando ancor di più rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy S24: lo smartphone su misura per te

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone di Samsung si presenta nella sua splendida veste Cobalt Violet, davvero elegante e in grado di distinguersi alla perfezione da tutti gli altri modelli attualmente sul mercato. Una delle novità principali di questo modello risiede sicuramente nell’implementazione di Galaxy AI, vale a dire l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, che ti permette di facilitare tantissimi compiti, come per esempio la traduzione live delle chiamate, la modalità Cerchia e cerca per lanciare una ricerca con Google Search e tanto altro ancora.

Il display in questo caso è a dir poco splendido: parliamo infatti di un dynamic AMOLED 2X da ben 6.2 pollici di diagonale, con cui potrai tenere perfettamente sotto controllo tutte le tue app preferite, e relative notifiche. L’ampio schermo e la sua elevata risoluzione in Full HD+ ti consentiranno inoltre di guardare comodamente film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni prodotto multimediale.

Nulla da dire anche per l’ottima fotocamera di Galaxy S24, in questo caso con un sensore posteriore da ben 50 megapixel, grazie al quale non ti perderai nessun dettaglio dei posti che visiti durante le tue vacanze in giro per il mondo.

Ti bastano appena poco più di 640 euro per portarti a casa uno dei migliori top di gamma attualmente sul mercato, con cui potrai lavorare, dedicarti al tuo svago personale e tanto altro ancora: questo e tantissimi altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti di acquistare questo Samsung Galaxy S24 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare all’improvviso da un momento all’altro.

