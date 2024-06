Galaxy Watch 7 e Ultra: ora sappiamo tutto sui nuovi wearable Samsung!

Finalmente ora non si parla più di rumour e voci di corridoio. Sono trapelate online le caratteristiche principali dei nuovi smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra (o forse si chiamerà X?), che verranno presentati ufficialmente il prossimo mese durante l’evento Unpacked, dove vedremo anche Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Scopriamo quindi nel dettaglio tutte le specifiche dei nuovi “orologi intelligenti” della casa coreana.

Il nuovo smartwatch di Samsung, Galaxy Watch 7, si presenta in due versioni: da 40mm e da 44mm. Entrambe sfoggiano un design robusto, grazie alla cassa in Armor Aluminium 2 e al vetro zaffiro che protegge il display. La batteria rimane invariata rispetto al predecessore, con 300mAh per il modello da 40mm e 425mAh per quello da 44mm, garantendo un’autonomia a conti fatti simile. La vera differenza rispetto ai modelli precedenti è il nuovo processore realizzato con tecnologia a 3nm, un passo avanti rispetto ai 5nm della generazione precedente. Questo significa prestazioni più elevate e un consumo energetico più efficiente, e ovviamente un’esperienza utente più fluida e piacevole.

La scheda tecnica è la seguente:

Colori: verde, crema

Materiale: Armor Aluminium 2, vetro zaffiro

Resistenza e certificazioni: 5ATM, IP68, MIL-STD-810H

Display con luminosità picco 2.000nit

Batteria: 40mm 300mAh; 44mm: 425mAh

Processore: 3nm, 5 core

Memoria interna: 32GB

GPS: L1+L5

Connettività: Bluetooth o LTE+Bluetooth

Galaxy Watch Ultra o Galaxy Watch X che dir si voglia, ancora non c’è certezza sul nome, avrà una cassa più grande da 47 mm in titanio, disponibile in tre colori: Titanium Gray, Titanium Silver e Titanium Beige. Dovrebbe vantare una batteria più capiente da 590mAh, rispetto ai 425mAh del Galaxy Watch 7, mentre la memoria interna dovrebbe rimanere invariata a 32GB. Un punto forte potrebbe essere la luminosità del display, che potrebbe raggiungere i 3.000 nit, per una visibilità eccellente anche all’aperto.

La scheda tecnica è la seguente:

Dimensioni: 47×47,4×16,4mm

Cassa: 47mm

Displayy con luminosità picco 3.000nit

Materiale: titanio grado 4, vetro zaffiro

Colori: Titanium Gray, Titanium Silver, Titanium Beige

Resistenza e certificazioni: 10ATM, IP58, MIL-STD-810H

Batteria: 590mAh

CPU: 3nm, 5 core

Memoria: 32GB

Connessioni: LTE+Bluetooth

GPS: L1+L5