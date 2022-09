Galaxy Watch4 Classic: correte, ultimi pezzi rimasti (-49%)

Qualche settimana fa, il colosso sudcoreano Samsung ha mostrato la sua nuova linea di smartphone pieghevoli e smartwatch. Infatti, se stai cercando di acquistare un potente smartwatch Android, il Galaxy Watch4 Classic da 42 mm, o il prodotto top di gamma dello scorso anno, ora è il momento perfetto per ottenere il super affare di Amazon a soli 187,20 €. Stiamo parlando di uno sconto ridicolo di quasi il 50%. Sì, il nuovissimo Galaxy Watch 5 Pro è appena uscito, ma possiamo garantire che a un prezzo così folle, il Galaxy Watch4 Classic è assolutamente da acquistare in questo momento. Sbrigati, occasioni del genere devono davvero affrettarsi, ce ne sono pochissime disponibili.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: nessuna scusa a questo prezzo

Gli smartwatch Samsung sono alcuni dei migliori e più popolari in Android oggi. Il motivo è semplice, sono dispositivi super affidabili e potenti. Di seguito vi spieghiamo le principali specifiche tecniche di questo prodotto. Il Galaxy Watch4 Classic ha un design raffinato realizzato con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile.

Inoltre con lui puoi misurare la tua composizione corporea e monitorare la tua salute, tenendo traccia dei tuoi passi in tempo reale tramite la bacheca e gareggiando con gli amici in divertenti gare. Conta i tuoi passi, controlla le calorie e rimani in pista con il GPS sul tuo cardiofrequenzimetro da polso super tecnologico.

I sensori Samsung BioActive monitorano l’ECG e misurano la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la calibrazione iniziale, il sensore controlla rapidamente la pressione sanguigna; Tecnologie di posizionamento: GPS, Glonass, Beidou, Galileo;

Insomma, questo è uno smartwatch ultra potente che a questo prezzo è davvero regalato. Potete acquistare il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 42 mm su Amazon, al prezzo ridicolo di 187,20 €. Non perdete ulteriore tempo, questo dispositivo, a questo prezzo, sta andando letteralmente a ruba.

