Galaxy Z Fold 6: le vendite sono ben sotto le aspettative

Galaxy Z Fold 6 è da poco sul mercato, è stato presentato ufficialmente il 1o luglio a Parigi, durante il classico evento Galaxy Unpacked. Dopo quasi due mesi dal debutto ufficiale il solito ben informato Ice Universe ha diffuso i dati di vendita, che sono senza dubbio sotto le aspettative della casa coreana. Nelle prime due settimane di vendita Galaxy Z Fold 6 ha fatto peggio di Galaxy Z Fold 5, vendendo a livello globale meno di 300000 pezzi, 270000 per la precisione.

Samsung Galaxy Z Fold6 is worse than Fold5… It seems that AI alone cannot save Samsung.Globally, only 270,000 units were sold in the first two weeks.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2024