Garmin Forerunner 745: oggi grazie a questo SUPER SCONTO lo paghi la META'

Uno smartwatch che riesca a soddisfare tutte le tue esigenze e che soprattutto non costi un occhio della testa esiste? La risposta è sì, ma solo se approfittiamo subito dello sconto di oggi. Il Garmin Forerunner 745 è la risposta definitiva alla domanda e solo per oggi lo trovi su Amazon con un fantastico sconto del 51%, che fissa il prezzo finale a 206,89€ anziché 419,99€. Approfitta subito dell’offerta, le scorte potrebbero esaurirsi molto presto!

Garmin Forerunner 745: oggi l’offerta su Amazon è davvero ghiotta, non fartela sfuggire

Questo smartwatch di Garmin è uno dei più completi sul mercato per gli sportivi. Infatti, possiamo scegliere tra diversi profili di attività collegate al suo interno, come corsa, ciclismo, nuoto in piscina o in acque libere, calcio, running e tanto altro. In questo modo, possiamo avere i nostri dati ben misurati in base allo sport che stiamo svolgendo. Infatti, troveremo delle linee guida per gli allenamenti che andremo a svolgere, con tanto di suggerimenti che cambiano in base al tuo stato di allenamento.

Come ogni smartwatch sportivo che si rispetti, Garmin Forerunner 745 calcola e analizza il passo, la frequenza cardiaca e la variabilità di quest’ultima, andando a fare delle valutazioni estremamente precise e soprattutto in tempo reale delle tue prestazioni complessive. Inoltre, se lo andiamo a usare con un accessorio compatibile, questo dispositivo riuscirà a misurare efficacemente le metriche di corsa essenziali, come cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto col suolo, equilibrio e altro.

Infine, con Garmin Coach potrai accedere a diversi piani di allenamento, con tanto di guida di allenatori esperti del settore. Cosa stai aspettando? Acquista subito questo fantastico sportwatch con il super sconto disponibile su Amazon: solo per oggi lo paghi meno della metà, con un prezzo speciale fissato sui 206,89€!

