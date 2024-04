CHE PREZZO! Samsung Galaxy A33 oggi è tuo a soli 199,90€ (-35%)

Samsung Galaxy A33 è un medio gamma dalle prestazioni interessanti che promette stabilità e velocità ad un prezzo decisamente accessibile. Oggi ha un costo ancor più conveniente, grazie all’offerta eBay: lo paghi solo 199,90 euro, anziché 309,90. Un bel risparmio di oltre 110 euro che ti permette di mettere le mani su un dispositivo completo, con un buon comparto fotocamera e che ha tutto il necessario per supportarti nelle tue attività quotidiane dalla navigazione al multitasking. L’offerta è disponibile per il modello di colore nero ed è fino ad esaurimento scorte.

Samsung A33 a 199€ è lo smartphone da prendere oggi

Equipaggiato con l’ottimo SoC Exynos 1280 e supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage , questo Samsung A33 è in grado di garantirti prestazioni fluide e reattive, in ogni circostanza di utilizzo. Il display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, ti permette di ammirare immagini e video, godendo di un contrasto cromatico sempre vivido e dettagli brillanti.

La scheda tecnica di questo smartphone vanta poi anche un’ottimo comparto fotocamera per quella che è la sua fascia di riferimento: abbiamo, infatti, quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel con OIS per ottimi scatti, anche in condizioni di luce sfavorevoli.

La potente intelligenza artificiale di Photo Remaster, poi, si occupa di migliorare automaticamente le tue foto in modo da poterle aggiornare immediatamente. Da segnalare, infine, anche l’ottima autonomia: questo smartphone dispone di una batteria a lunga durata 5.000 mAh che ti permette di usare il telefono intensamente senza doverlo mettere costantemente sotto carica.

Acquistalo ora approfittando dell’offerta eBay. Con meno di 200€ puoi acquistare un dispositivo affidabile, super fluido e dalle prestazioni solide. Non perderti quest’incredibile offerta: i pezzi disponibili solo pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.