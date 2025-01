Gemini, nuovo super update in arrivo: l'assistente AI si fa più intelligente

L’evento Galaxy Unpacked 2025 di Samsung ha rappresentato l’occasione utile per mostrare al grande pubblico alcune delle principali novità in arrivo nel 2025 sul fronte tecnologia. Oltre ai tanto attesi e discussi Galaxy S25, infatti, l’azienda sudcoreana ha mostrato diverse aggiunte anche lato software. Una su tutte: l’ultimo update di Gemini.

L’assistente di AI ha ufficialmente sostituito Bixby, diventando così un tool di prim’ordine all’interno degli smartphone flagship di Samsung. E come da previsioni, ci sono una lunga serie di novità molto interessanti che presto entreranno a far parte di Gemini. Con l’obiettivo di rendere il bot più intelligente che mai e pronto per soddisfare anche le richieste più particolari degli utenti.

Gemini: tutte le principali novità in arrivo

Una delle principali novità in arrivo col nuovo aggiornamento di Gemini riguarda le Estensioni, che presto andranno ad interessare anche alcune app native di Samsung come Promemoria, Note, Orologio e Calendario. Sarà così possibile chiedere direttamente all’assistente IA informazioni su sveglie, appuntamenti o promemoria. Ma non solo, perché finalmente si potranno svolgere anche compiti più complessi, grazie all’utilizzo di un semplice prompt di comandi. Con cui dare il via a più azioni da eseguire contemporaneamente su app e servizi.

Samsung ha puntato molto poi su Gemini Live, una feature inedita che permetterà agli utenti di interagire con il chatbot tramite una chat continua. Proprio come succede per altri software come ChatGPT. Oltre alla parte testuale, grazie a Google si potranno anche aggiungere immagini, file e video di YouTube.

Ora c’è grande attesa per l’allargamento del pacchetto di funzionalità di Project Astra anche sui Samsung Galaxy S25. Quest’ultimo è un progetto di Google che include strumenti innovativi e parecchio utili come la condivisione dello schermo e lo streaming video. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane, ma è chiaro che la strada verso il cambiamento è già stata tracciata.