Gioca dove vuoi con il Razer Kishi V2 per iPhone scontatissimo al -67%

Per divertirti dove vuoi con i tuoi videogiochi preferiti, ti consigliamo il Razer Kishi V2 per iPhone! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto bomba del 67%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Razer Kishi V2 per iPhone: tutte le funzionalità

Il Razer Kishi V2 per iPhone è progettato per soddisfare gli standard dei controller competitivi da console, con tasti micro-switch, grilletti analogici e macro programmabili all’avanguardia così da garantirti un’esperienza di gioco sempre fluida ovunque tu sia.

La sua modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è dotato di un supporto stabile ed estensibile che si aggancia perfettamente ai modelli più popolari di smartphone iPhone e resta sempre ben saldo senza allentarsi mentre giochi. Inoltre supporta le maggiori app di streaming quindi potrai sfruttarlo sia con giochi per PC che per console.

Tra l’altro, usando la connessione Lightning del tuo iPhone, questo dispositivo elimina la latenza di input, garantendo comandi fluidi e responsivi, ed in più è dotato di ricarica pass-through per alimentare il tuo telefono mentre giochi.

Non è da meno il suo design ergonomico che garantisce una presa comodissima così potrai sfruttarlo per lunghe sessioni di gioco. Inoltre è abbastanza sottile da stare in una tasca così potrai portarlo sempre con te nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.