Gioca dove vuoi con lo Smartphone da gaming REDMAGIC 10 Pro in offerta top

I videogiochi sono la tua passione e vuoi sbizzarrirti in sfide complesse anche quando sei fuori casa? Allora non farti scappare lo Smartphone da gaming REDMAGIC 10 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 838 euro con uno sconto conveniente del 10%.

Smartphone da gaming REDMAGIC 10 Pro: tutte le funzionalità

Lo Smartphone da gaming REDMAGIC 10 Pro è dotato di un enorme schermo Full AMOLED FHD+ da 6.85 pollici che offre splendide immagini dalle tonalità brillanti e i dettagli minuziosi, così da poterti immergere nei tuoi giochi preferiti diventando protagonista dell’azione.

Una specifica che lo rende davvero impareggiabile è la sua frequenza di campionamento del tocco di 960Hz per più dita, così da offrire un tocco ultraveloce e una risposta precisa in qualsiasi occasione.

Questo modello dispone, anche, dell’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite che garantisce prestazioni eccezionali per quanto riguarda qualsiasi tipologia di videogioco. In più, con 16 GB di RAM e 512 GB di ROM avrai a disposizione un ampio spazio di archiviazione per i download dei tuoi contenuti preferiti.

Allo stesso tempo, il dispositivo utilizza la dissipazione del calore in metallo liquido, che può ridurre efficacemente la temperatura del core della CPU. Inoltre, la ventola turbo ad alta velocità integrata accelera la dissipazione del calore con un rumore sempre iper silenzioso.

