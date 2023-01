Glass Onion - Knives Out, 5 film simili al giallo di Netflix

Glass Onion – Knives Out è uscito giusto in tempo per Natale e ancora oggi è uno dei film più visti su Netflix, sebbene siano passate più settimane dalla sua uscita. Si tratta del sequel di Cena con Delitto, un perfetto giallo in stile Agatha Christie, e cerca di non perdere quella magia da “gioco da tavolo” che aveva reso affascinante e riuscito il primo capitolo.

Chiunque avesse guardato il nuovo film di Rian Johnson e bramasse ancora gialli, può cercare qualcosa di simile in streaming. Quali sono, quindi, i film simili a Glass Onion – Knives Out? Ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste perdervi!

Film come Glass Onion – Knives Out: eccone 5!

Dalle pellicole tratte dai romanzi della Christie a un thriller dai toni decisamente più cupi, ecco cosa vedere se vi è piaciuto Glass Onion.

Murder Mystery

Su Netflix è possibile trovare Murder Mystery, con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. La storia ruota intorno a un poliziotto di New York e sua moglie, in vacanza in Europa per riaccendere la passione del loro matrimonio. Un incontro casuale durante il volo si trasforma per i coniugi in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht di un anziano miliardario. Tuttavia, quando quest’ultimo viene assassinato, i due diventano i principali sospetti.

Mistero a Crooked House

Mistero a Crooked House si è affermato come un buon giallo, e porta gli spettatori all’interno di un nuovo rompicapo tutto da decifrare. La storia è ambientata nella Londra di fine anni ’50, dove il giovane investigatore privato Charles Hayward deve risolvere il mistero che avvolge la morte del ricco patriarca Aristides Leonides, avvelenato da un familiare nella dimora lussureggiante dove l’intera famiglia si è trasferita a causa della Seconda guerra mondiale. Con un cast d’eccezione, nel film spiccano i nomi di Max Irons e Glenn Close.

The Pale Blue Eye

Christian Bale è protagonista di questo giallo/thriller in costume dalle tinte decisamente più dark dei due citati precedentemente. La trama è ambientata negli Usa del 1830, dove il veterano in pensione August Landor viene ingaggiato da un gruppo di militari per indagare su un orribile omicidio avvenuto nell’Accademia di West Point: un cadetto è stato ucciso e il suo corpo ritrovato brutalmente privo del cuore. Landor cerca la collaborazione di un soldato poco più che ventenne che sembra interessato al caso: si tratta del noto scrittore Edgar Allan Poe, che in giovinezza era stato impegnato nelle armi.

Assassino sull’Orient Express e Assassino sul Nilo

Dai romanzi della regina dei gialli, Agatha Christie, sono tratti questi due film disponibili su Disney+: Assassino sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. Il primo è la storia di un omicidio avvenuto nello scompartimento di un lussuoso treno; il secondo racconta una vacanza egiziana su un piroscafo che si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino. In entrambe le pellicole il protagonista è il detective Hercule Poirot, che con arguzia e dedizione interroga i sospettati per arrivare al colpevole e chiudere il caso. Blanc, personaggio principale di Glass Onion, e Poirot sono invero molto simili e di conseguenza le pellicole si sviluppano in modo analogo: ricerca delle prove, indagini e deduzioni. Dei gialli in piena regola!

Cena con delitto

Per finire, era scontato inserire in questa lista Cena con delitto, prequel (del tutto slegato o quasi) di Glass Onion – Knives Out. La pellicola conta su un cast stellare e uno script brillante, una location misteriosa e meccanismi vintage. L’incipit attinge ai grandi classici crime: l’anziano ed eccentrico scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nel suo studio con la gola tagliata. Tutti, in famiglia, hanno un motivo per desiderarne la dipartita, dal secondogenito Walt, licenziato di fresco dalla casa editrice fondata dal padre, al machiavellico nipote Ransom. A condurre un’indagine parallela alla polizia il detective privato Benoît Blanc, che cercherà di risolvere il caso.

Avete visto qualcuno di questi film?