Gmail accoglie Gemini: l’IA potrà scrivere email al posto nostro

Tra i mail provider più diffusi ed utilizzati al Mondo, Gmail rimane un punto di riferimento dell’intero settore. Un successo frutto delle tante funzionalità messe a disposizione degli utenti e dei continui aggiornamenti rilasciati dal team di sviluppatori di Google. Proprio in questo senso, è in arrivo un nuovo interessante update che va ad integrare Gemini, l’IA di proprietà di Big G.

È partito in queste ore il rollout in fase di test di una funzionalità che potrà sicuramente tornare molto utili a tutti gli utenti che sono soliti utilizzare ogni giorno il provider. L’obiettivo è dare la possibilità di far scrivere direttamente all’IA di Gmail contenuti che siano il più possibile completi e in linea con il tone of voice che si vuole dare all’email da inviare.

Gmail introduce il pulsante Inserisci: come funziona lo strumento di IA

Un semplice tasto, ma che potrebbe rivelarsi decisivo per poter scrivere in automatico email chiare e concise. Grazie a Inserisci di Gmail, sarà possibile sfruttare Gemini in maniera veloce e completa. Si tratta infatti di una funzione in grado innanzitutto di generare dei testi personalizzati, partendo da un prompt di comandi fornito dall’utente. E non solo, perché si potranno anche far inserire degli allegati – file o documenti – attinenti alla tipologia di email.

Infine, ci sarà modo di completare delle risposte rapide. In che modo? Con opzioni fornite direttamente da Gemini, che si potranno selezionare con un semplice clic. Si tratta di un importante passo in avanti per Gmail, che ha come obiettivo quello di rendere più rapida la scrittura e la risposta alle email.

Per rendere l’ecosistema di Google ancor più integrato, inoltre, Gemini sarà in grado di sfruttare altri strumenti come Google Drive, Google Calendar e Google Tasks. Come anticipato, al momento la nuova funzionalità è in fase di test. Ma già nel secondo trimestre del 2025 dovrebbe esserci il rollout per tutti di questa novità per Gmail, con una priorità assoluta per tutti gli utenti abbonati a Google Workspace.