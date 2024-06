Gmail su Android ora è più veloce e smart con Quick Reply e Gemini

Grazie all’ultimo feature drop di Android, da oggi (rollout permettendo) è possibile rispondere in maniera più veloce alle email. Quick Reply è il nome della nuova feature, che permette, come se fossimo in una notifica, di rispondere ad una email senza passare per il tasto reply con il corpo della mail ricevuta citato. Proprio come se rispondessimo ad un messaggio.

Questa nuova feature rende il rispondere alle email, quelle che non richiedono muri di testo ovviamente, decisamente più immediato. E sempre per rimanere in tema di feature che vedremo a breve, Gmail riceverà un tasto Gemini, sempre nell’ottica dell’integrazione totale dell’intelligenza in tutta l’infrastruttura Google. Ma a cosa potrebbe servire Gemini all’interno di Gmail. Un esempio è quello, come nel video in calce, di dire alla i.a. di fare un sunto di quel lungo report appena ricevuto.

Questa funzione già esiste, ma è piuttosto schematica e poco versatile. Gemini la espanderà potendo “digerire” richieste più complesse ma anche, e soprattutto è possibile richiedere suggerimenti per le risposte, cambiare il tono di una bozza e altre attività non strettamente legate alle email. Pare però che Gemini in Gmail app non sia del tutto integrato come nella sua versione web. Ad esempio non riesce ad avere contezza delle email non ancora lette dall’utente.