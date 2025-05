GMKtec G2 Plus: prestazioni e compattezza in un mini PC

Il mini PC GMKtec G2 Plus si propone come una soluzione compatta e potente per le esigenze di produttività e intrattenimento, combinando specifiche di alto livello in un formato estremamente ridotto. Con un prezzo di partenza di 219,96 € su Amazon, il GMKtec G2 Plus rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile senza rinunciare alle prestazioni. Questo mini PC integra il processore Intel Alder Lake N150 di 12ª generazione, in grado di raggiungere i 3,6 GHz in modalità burst, grazie ai suoi 4 core e 4 thread. Una scelta che lo rende ideale per un utilizzo quotidiano fluido, superando nettamente modelli precedenti come l’N100 o l’N5105.

Mini PC di GMKtec G2 Plus: perfetto per tutte le occasioni

Un altro punto di forza è la memoria: 12 GB di RAM DDR5 con una velocità di 4800 MT/s, perfetti per un multitasking senza interruzioni. L’archiviazione, invece, è affidata a un SSD M.2 da 256 GB, espandibile fino a 512 GB, garantendo avvii rapidi e trasferimenti di file veloci.

La compatibilità con configurazioni multi-monitor è un aspetto distintivo del G2 Plus. Grazie a due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e il supporto per la risoluzione 4K a 60Hz, è possibile collegare fino a tre schermi contemporaneamente. La connettività è ulteriormente arricchita dalla presenza di tre porte USB 3.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e Dual Gigabit Ethernet, assicurando flessibilità in ambienti domestici o lavorativi.

Nonostante le sue specifiche avanzate, il GMKtec G2 Plus mantiene un peso contenuto di soli 770 grammi e dimensioni ridotte a 10 x 7 x 12 cm, caratteristiche che lo rendono facilmente trasportabile. Completa il pacchetto il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, che include funzionalità utili come Wake on LAN e Auto Power On.

Per chi cerca un dispositivo che unisca prestazioni elevate e portabilità, il GMKtec G2 Plus Mini PC rappresenta una scelta competitiva. Scopri di più sul GMKtec G2 Plus Mini PC e approfitta dell’offerta su Amazon; oggi costa soltanto 219,96€, IVA inclusa.

