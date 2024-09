Google aggiorna Chrome con tre nuove funzionalità

Google ha appena aggiornato il suo browser proprietario Chrome con 3 nuove funzionalità, inclusa la sincronizzazione automatica delle schede tra dispositivi. L’azienda americana ha lanciato una serie di aggiornamenti per il suo diffusissimo browser Chrome, pensati sia per gli utenti individuali che per le aziende. L’obiettivo è migliorare la facilità d’uso e ottimizzare i flussi di lavoro su dispositivi desktop, Android e iOS.

Una delle principali funzionalità potenziate riguarda la gestione dei gruppi di schede. In precedenza, gli utenti potevano salvare e sincronizzare manualmente questi gruppi tra dispositivi. Ora, Google consente di abilitare la sincronizzazione automatica, indipendentemente dal fatto che si utilizzi un computer desktop, uno smartphone Android o un iPhone. Questa transizione fluida elimina il fastidio dei salvataggi manuali, garantendo che i tuoi progetti di ricerca, acquisti o articoli aperti ti seguano senza problemi tra i vari dispositivi. Ad esempio, se stai esplorando un argomento sul laptop, puoi poi riprendere dallo stesso punto sul telefono, con tutte le schede rilevanti già pronte.

BigG sta anche testando una nuova funzionalità che suggerisce in modo intelligente le pagine web che potresti voler rivisitare. In pratica, Chrome analizza le schede che hai aperto su un dispositivo e ti suggerisce di aprire siti simili sugli altri tuoi dispositivi. Ad esempio, il browser potrebbe suggerirti di aprire lo stesso sito di notizie che stavi leggendo sul computer di lavoro anche sul telefono. È pensato per chi usa più dispositivi durante la giornata. Non sarà più necessario salvare nei preferiti o cercare freneticamente nella cronologia: basterà affidarsi ai suggerimenti di Chrome per riprendere da dove avevi interrotto.

Per il settore business, l’aggiornamento in questione include una novità per gli utenti di Google Workspace. Una nuova funzionalità mostra il calendario giornaliero dell’utente quando si apre una nuova scheda. Questo permetterà ai dipendenti di controllare rapidamente i propri impegni o accedere alle riunioni virtuali senza dover aprire l’app Calendario completa.