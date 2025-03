Google aggiorna Find My Device con condivisione posizione

Google rinnova completamente la sua app per dispositivi smarriti con un focus su funzionalità ampliate e un design rivisto. La nuova versione di Find My Device, la 3.1.277-4, è ora disponibile sul Play Store e introduce una serie di miglioramenti, tra cui la tanto attesa funzionalità di condivisione posizione in tempo reale e un’interfaccia utente ripensata per una maggiore praticità.

La novità principale è la scheda “People” (attualmente in fase Beta), che consente agli utenti di condividere la propria posizione con amici e familiari. Questa funzione offre dettagli come la distanza e l’indirizzo esatto, migliorando l’esperienza d’uso. Per attivarla, basta utilizzare il pulsante flottante situato nell’angolo inferiore destro della mappa e scegliere per quanto tempo rendere visibile la propria posizione: un’ora, fino alla fine della giornata, a tempo indeterminato o con un periodo personalizzato. È importante ricordare che, per utilizzare questa funzione, è necessario concedere i permessi di localizzazione all’app.

L’interfaccia della scheda “Devices” è stata completamente ridisegnata per ottimizzare la gestione dispositivi. Ora lo schermo è suddiviso in due sezioni: una mappa nella parte superiore e un elenco organizzato di dispositivi nella parte inferiore. Le icone sono state migliorate per una maggiore leggibilità e sono stati introdotti filtri che facilitano la gestione dei dispositivi familiari.

Il menu del profilo, accessibile dall’angolo superiore destro, è stato riprogettato per includere opzioni come la gestione degli account, l’accesso come ospite, la visualizzazione degli utenti bloccati e la configurazione delle impostazioni di condivisione. Questo aggiornamento app segna l’abbandono del design minimalista in favore di una maggiore funzionalità, rendendo l’app ancora più intuitiva e utile.

Con questi miglioramenti, Find My Device si conferma uno strumento indispensabile per monitorare i propri dispositivi e mantenere i contatti con le persone care, offrendo un’esperienza d’uso sempre più completa e accessibile.