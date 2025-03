Google aggiorna Find My Device: ora anche per localizzare amici e famiglia

Una mappa interattiva per seguire la posizione condivisa di amici e familiari. Google rinnova l’app Find My Device su Android, introducendo una funzione che trasforma l’app in uno strumento per la localizzazione non solo di dispositivi, ma anche di persone, parte del March Feature Update.

Con la nuova scheda “Persone”, gli utenti possono visualizzare la posizione condivisa dei contatti che hanno autorizzato la condivisione. La mappa include anche la posizione di amici che utilizzano Google Maps su dispositivi iOS, rendendo l’esperienza più accessibile e competitiva rispetto a soluzioni simili come l’app Find My di Apple.

Inoltre, è possibile gestire la condivisione tramite una sezione dedicata, che consente di modificare la durata della condivisione per un maggiore controllo su privacy e sicurezza. Questa funzione rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle informazioni personali.

L’interfaccia è stata completamente ridisegnata per offrire una navigazione più intuitiva, ispirandosi al design user-friendly di Apple. La nuova visualizzazione a schermo diviso mostra la mappa in alto e le informazioni su dispositivi o persone nella parte inferiore, migliorando l’esperienza utente.

Questo aggiornamento sottolinea l’impegno di Google nel migliorare l’integrazione delle sue app su Android, riducendo la frammentazione del sistema operativo. Grazie a rilasci periodici, più dispositivi possono accedere rapidamente alle nuove funzionalità, aumentando l’attrattiva dell’ecosistema Android.

Con questa mossa, Google punta a una maggiore convergenza tra servizi e piattaforme, offrendo agli utenti un’esperienza unificata e migliorata. La nuova funzione di Find My Device non solo facilita la localizzazione, ma potrebbe anche attrarre utenti iOS verso l’ecosistema Google, rafforzandone la competitività sul mercato.