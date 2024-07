Google app: sta per diventare una vera e propria ricerca universale?

La app di sistema Google sta per diventare un vero e proprio strumento di ricerca universale a trecentosessanta gradi. Già punto di riferimento per tutto, dalle ricerche Google a Google Lens, l’app sta per aggiungere alcune nuove funzionalità interessanti che renderanno la ricerca ancor più facile e immediata. Nella versione beta 15.30.27.29 dell’app Google sono state trovate indicazioni che suggeriscono una prossima possibilità di visualizzare contatti, app e impostazioni del dispositivo direttamente nei risultati di ricerca. La scoperta è stata fatta dai ragazzi di Android Authority.

Questo significa che gli utenti potranno semplicemente iniziare a digitare la loro query nella barra di ricerca dell’app e vedere risultati corrispondenti non solo dal web, ma anche dalla propria rubrica, dalle app installate e persino dalle impostazioni di sistema del dispositivo. Questa funzione è importante non solo per la sua efficacia, ma anche perché dovrebbe funzionare indipendentemente dalla ricerca universale del Pixel Launcher. Ovvero, questa nuova “ricerca universale” sarà disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che possiedano o meno un dispositivo Pixel.

Ma se queste potenzialità ampliate possano risultare tutt’altro che comode o confusionarie, nelle impostazioni di Autocompletamento dell’app, è presente un’opzione che consente di decidere se includere contatti, app e impostazioni del dispositivo nei risultati di ricerca.

Attualmente, questa funzione di ricerca universale è solo per la beta sviluppatori, in costante work in progress. Ma è facile pensare che prima o poi, magari in occasione di Android 15 possa essere pubblicata per tutti, non solo per gli utenti iscritti ai programmi beta.