Google aumenta la sicurezza: il nuovo strumento è da attivare subito

Sin dagli albori, Google ha sempre dimostrato di avere a cuore la sicurezza dei suoi utenti. Andando ad introdurre di volta in volta nuovi strumenti volti alla protezione dei dati personali. Una strategia mai così importante, viste le continue minacce da parte degli hacker sul web e le vulnerabilità a cui spesso le nostre informazioni personali sono esposte.

Proprio in questo senso, nei giorni scorsi Big G ha ben pensato di annunciare uno strumento tutto nuovo che potrebbe giocare sin da subito un ruolo decisivo. Si chiama Verifica dell’identità ed entra a far parte di una più grande suite che ha fatto il suo esordio a livello globale lo scorso ottobre. Se ancora non lo hai fatto, il consiglio di Google è di procedere con l’attivazione quanto prima.

Google introduce la Verifica dell’identità: di cosa si tratta

Come spiegato da Google stessa in una nota ufficiale, la nuova Verifica dell’identità si presenta come un limite d’utilizzo che ha il ruolo di proteggere tanto i nostri dispositivi quanto la privacy dei dati personali. Andando a richiedere un’autenticazione biometrica prima di una qualsiasi azione per la modifica di informazioni sensibili sui nostri device. Come per esempio l’accesso all’archivio delle password, la sostituzione di un PIN o di un codice di sblocco, la disattivazione della feature “Trova il mio dispositivo” e così via.

Al momento il tool si trova in fase di rollout su tutti i device che montano Android 15 come software di sistema, ma l’obiettivo di Google è quello di renderla disponibile anche per altre categorie di dispositivi il prima possibile. Dopo averla attivata, sarà possibile scegliere se utilizzare il riconoscimento facciale o l’impronta digitale come sistema di riconoscimento.

Come fare per attivarla? Basta andare in Impostazioni, Sicurezza e privacy e poi scorrere fino alla voce Sblocco dispositivo. Qui spunterà la nuova voce Protezione dai furti, su cui fare tap per poter procedere con l’attivazione di Verifica dell’identità. Dopo aver seguito la procedura a schermo di Google, in qualche secondo sarà tutto disponibile.