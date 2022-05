Google, come attivare i servizi di localizzazione di emergenza (ELS)

Come vi abbiamo riportato in più di un’occasione, Google ha attivato il sistema di allerta rapida di terremoto in 25 Paesi con l’intenzione quest’anno di lanciarlo in altre regioni ad alto rischio sismico in tutto il mondo. Sempre in questo 2022, inoltre, l’azienda inizierà a collaborare con i partner per portare SOS Emergenza in Wear OS, così da permettere agli utenti di contattare immediatamente un amico o un familiare fidato in caso di bisogno, oppure chiamare i servizi di emergenza direttamente dal suo smartwatch.

Google ti aiuta se sei in pericolo

In attesa che questi servizi vengano implementati sui wearable, vediamo come fare per configurarli sui nostri smartphone. Il procedimento è estremamente semplice e in pochi passi il servizio sarà attivo e funzionante. Per prima cosa, attivare SOS emergenze Google: