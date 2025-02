Google dice addio ai Chromecast con Google TV

Tutto ha una fine, anche i dispositivi più amati. La storia dei Chromecast di Google giunge al termine, con l’azienda di Mountain View che ha ufficialmente interrotto la vendita dei modelli con Google TV nelle versioni 4K e HD, sia in Italia che negli Stati Uniti.

L’evoluzione del mercato dello streaming ha spinto Google a questa decisione strategica, già anticipata ad agosto, quando l’azienda aveva comunicato che le vendite sarebbero proseguite fino all’esaurimento delle scorte. Ora il futuro si orienta verso il nuovo Google TV Streamer, una soluzione più avanzata che rispecchia le esigenze attuali dei consumatori.

Dal loro debutto nel 2013, i Chromecast hanno rivoluzionato il modo di fruire i contenuti multimediali, trasformando qualsiasi televisore in una smart TV. Il loro percorso è stato segnato da tappe importanti: dal modello base alla versione Ultra del 2016 con supporto 4K, fino all’ultimo Chromecast con Google TV del 2020, dotato di interfaccia dedicata e telecomando.

Il mercato dello streaming si sta sempre più spostando verso soluzioni integrate direttamente nei televisori, costringendo Google a rivedere la propria strategia. Il nuovo Google TV Streamer, pur essendo più costoso, offre funzionalità avanzate che rispondono alle crescenti aspettative degli utenti.

Per chi possiede già un Chromecast, c’è una buona notizia: Google continuerà a fornire supporto software e aggiornamenti. Per i nuovi acquirenti, invece, il mercato offre valide alternative come la Fire TV Stick di Amazon.

Questa svolta segna la fine di un’era pionieristica nello streaming domestico, durante la quale i Chromecast hanno reso accessibili i contenuti digitali a un pubblico vasto, lasciando un’impronta indelebile nel settore dell’intrattenimento casalingo.