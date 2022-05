Google, ecco le clamorose novità in arrivo su Street View

Quindici anni fa, da un’idea inverosimile del cofondatore di Google, Larry Page, nasce Street View. L’obiettivo era quello di costruire una mappa a 360 gradi del mondo intero. Ad oggi, ci sono oltre 220 miliardi di immagini Street View di oltre 100 Paesi e territori – una nuova pietra miliare – che permettono alle persone di sperimentare appieno come ci si sente in questi luoghi direttamente dal proprio telefono o computer: anche viaggiando indietro nel tempo!

Come cambia Street View

Dal dorso di un cammello nel deserto arabo a una motoslitta che sfreccia nell’Artico, Big G ha utilizzato in modo creativo le fotocamere di Street View per catturare immagini. Oltre all’auto e al trekker di Street View, l’azienda sta sperimentando una nuova fotocamera che verrà introdotta completamente l’anno prossimo per aiutarla a raccogliere immagini di alta qualità in un numero maggiore di luoghi.

Questo nuovo dispositivo prende tutta la potenza, la risoluzione e le capacità di elaborazione in passato incorporata in un’intera auto di Street View e la riduce in un sistema di telecamere ultra-trasportabile che ha più o meno le dimensioni di un gatto domestico. Ecco la scheda di presentazione del dispositivo, direttamente da Google: