Google Home: nuovo widget in arrivo

Tra le nuove funzionalità aggiunte col feature drop di maggio di Android, è disponibile un nuovo widget per Google Home, che permette di avere sotto mano in maniera molto più rapida e immediata, tutti gli “switch” che permettono di regolare le funzionalità della nostra casa smart. Una piccola addizione, certamente nulla di rivoluzionario, ma decisamente comoda. Nello stesso tempo, anche la app Google Home per WearOS ha beneficiato di un piccolo revamping, nell’ottica dell’immediatezza di utilizzo.

Direttamente nella home screen dello smartphone, il nuovo widget da la possibilità di avere in una griglia quadrata tutto quello che ci serve per governare i nostri dispositivi smart, e se non si ha voglia di mettere mano alla disposizione della griglia, è possibile replicare anche quella già presente all’interno della app stessa. Le luci si spengono, o si accendono, con un semplice tocco, mentre per i dispositivi più complessi, il tap sul widget rimanda alla app.

Il widget può occupare l’intera schermata iniziale con tre riquadri per riga o ridursi a una singola linea. In tal senso è davvero customizzabile secondo le proprie esigenze. Sono disponibili anche configurazioni quadrate e viene utilizzato il tema Dynamic Color.

Su smartwatch invece è stata inserita una sorta di scorciatoia che rimanda ad un massimo di cinque dispositivi preferiti, semplici icone senza testo dato il poco spazio a disposizione. Nelle immagini pubblicate da Google si vedono controlli diretti per luci, termostati, casse e altro. Anche questa è una piccola feature che però mostra come Google voglia rendere sempre più intuitiva e immediata l’integrazione tra i propri dispositivi e Google Home.